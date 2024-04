Al Seminario di Venegono una mostra dedicata all’abate Antonio Stoppani, padre della geologia italiana

Si celebrano quest’anno i 200 anni della nascita dell’abate Antonio Stoppani, prete ambrosiano, scienziato lombardo e padre della geologia italiana, nato a Lecco nel 1824.

In occasione di questa ricorrenza, il Seminario arcivescovile di Milano, che ha sede a Venegono Inferiore, ha realizzato una mostra tematica dedicata a Stoppani, che ne approfondisce vita, pensiero e opere, intitolata “Antonio Stoppani e il Seminario di Milano: tra fossili, libri e documenti”.

La mostra sarà inaugurata il 1° maggio alle 11,30 dall’arcivescovo Mario Delpini, in occasione della Festa del Seminario. Fossili, libri e documenti costituiranno il cuore della mostra liberamente visitabile per tutta la giornata. Ci sarà inoltre la possibilità di prenotarsi per ulteriori visite, in alcune giornate del mese di maggio, previa iscrizione da effettuarsi tramite questo link .

Il Seminario di Venegono conserva molte tracce della vita del celebre scienziato; ed è stata la sinergia e la collaborazione tra Museo, Biblioteca e Archivio storico a dar vita al progetto e all’idea di fondo di questa mostra e alla sua realizzazione. Quello che si potrà osservare alla mostra sarà un’accurata selezione degli oggetti di Stoppani che sono rimasti a Venegono, ovvero libri, documenti e reperti paleontologici e geologici. A corredare il percorso espositivo, saranno presenti alcuni cartelloni che ripercorreranno i punti salienti della sua vita e il percorso di realizzazione delle sue opere.

E poi ovviamente ci sono i suoi fossili conservati presso il Museo del Seminario. Forte della sua grande passione per le scienze naturali e segnalato già negli anni scolastici come referente del “Gabinetto di fisica”, Stoppani nel corso della sua vita ha gradualmente donato i suoi reperti paleontologici ad alcuni enti scientifici, compreso il suo ex liceo di Monza. Quella che andava formandosi era una vera e propria collezione che – seguendo la storia e le vicende dell’ente che la conservava – si è spostata a Venegono Inferiore negli anni ’30 del Novecento, andando a impreziosire il resto del corpus paleontologico e geologico del Museo del Seminario. Tanto era notevole la sua collezione che nel 1952 il Museo del Seminario è stato intitolato proprio a lui.

(nella foto, tratta dal sito www.beniculturali.it, la statua di Antonio Stoppani al Museo del Seminario di Venegono Inferiore)