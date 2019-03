“Piena solidarietà a Giacon, continui il suo lavoro”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Segretario cittadino della Lega Nord di Laveno Mombello, Roberto Bianchi.

“La sezione cittadina della Lega Nord di Laveno Mombello dopo la pubblicazione da parte del Centrosinistra lavenese dell’articolo su quotidiani locali e Varesenews avente come titolo “L’ex Sindaca condannata per diffamazione” intende esprimere alcune considerazioni:innanzitutto esprimiamo la nostra piena solidarietà alla consigliera Giacon che ha sempre lavorato in tutti i suoi innumerevoli compiti istituzionali nella completa serietà e sincerità e quindi la esortiamo a continuare il suo lavoro come ha sempre fatto con serenità e soprattutto anche perchè la legge non prevede certo le dimissioni per queste sanzioni.

Vero è che in 1° grado è stata condannata penalmente ad una multa di 200 euro (poco meno di 6 o 7 multe di divieto di sosta) ma ha tutto il diritto di appellarsi alla sentenza facendo valere le proprie ragioni che a nostro avviso ci sono. Quindi il PD dimostra come sempre che il garantismo è una pratica per pochi e soprattutto solo per loro stessi e solo quando gli fa comodo. Si dimentica che quando alcuni dei loro esponenti sono stati condannati una volta per diffamazione a mezzo stampa e una seconda volta hanno ritenuto di chiedere la remissione di querela pagando una importante somma a risarcimento nonché le spese legali, non si sono dimessi e nessuno di noi ha scritto roboanti articoli e neanche sono state chieste le dimissioni. Quindi non accettiamo lezioni da parte di persone con visioni così incoerenti e puramente acrimoniose.

ROBERTO BIANCHI,

segretario cittadino della Lega Nord”