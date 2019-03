Più Solbiate: “Vi spieghiamo perchè la nuova area feste non s’ha da fare”

La nuova area feste di Solbiate Olona al centro delle polemiche e della campagna elettorale. A breve inizieranno i lavori, e secondo la lista “Più Solbiate” porterà traffico, rumore ed ulteriori problemi ad una zona già densamente abitata, oltre ad occupare uno dei pochi prati pubblici rimasti in paese.

Per questo, Più Solbiate convoca un incontro con i cittadini, sabato 30 dall’una fino a tardo pomeriggio, proprio davanti al campo sportivo adiacente, per ascoltare le opinioni di chi verrà toccato da questa nuova opera e per iniziare la lunga rincorsa verso le elezioni di maggio.

In questo senso è stato creato un evento Facebook, nel quale è possibile visionare il progetto e la locandina dell’evento, nella quale sono spigati i motivi di dissenso di “Più Solbiate”: tra questi la questione parcheggi, i costi per i cittadini e la destinazione della vecchia area feste.