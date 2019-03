Primarie Pd, a Gallarate oltre mille votanti

Oltre mille votanti: le primarie Pd a Gallarate seguono il trend nazionale, che vede una crescita rispetto alle scorse consultazioni interne e che sembra mostrare un aumento di partecipazione e impegno.

«La partecipazione è sicuramente superiore alle aspettative, alla vigilia non sembrava che questa sfida suscitasse particolare passioni» dice Davide Ferrari, segretario di circolo. In numeri? «Ci aspettavamo meno voti delle scorse primarie» confessa.

L’aumento percentuale, rispetto alle ultime primarie, è a due cifre: «Nel 2017 avevano votato 918 persone». Mentre in passato il dato era stato comunque ben più alto: «Il numero di partecipanti al ballotaggio Renzi-Bersani stava sui 1500 elettori» (la memoria non difetta: i votanti a Gallarate furono in quell’occasione 1513, ndr)

Al mattino ci si è messo il sindaco della città, Andrea Cassani, che aveva irriso la partecipazione al gazebo in piazza (uno dei quattro seggi allestiti), postando una foto in cui l’angolo dem appariva semivuoto e citando l’articolo del codice penale che definisce la circonvenzione d’incapace. Poi al pomeriggio l’aumento di partecipazione, registrata in crescita a livello nazionale anche sull’onda del buon risultato a metà giornata che ha spinto molti a presentarsi ai seggi. «La sensazione è che tante persone siano venute a dare un segnale, anche da chi è fuori dal Partito Democratico. Ce l’hanno anche detto alcuni elettori».

Dal punto di vista dei risultati, non c’è storia, anche a Gallarate: Nicola Zingaretti incassa 694 voti, Maurizio Martina 216, Roberto Giacchetti un comunque significativo 116 (quattro le schede bianche, tre le nulle). Un risultato significativo, che registra lo spostamento in una città in cui la componente renziana era un tempo predominante. Il segretario Ferrari assicura però che un certo spirito critico non è solo del dopo 4 marzo: «Gallarate era una sezione renziana della prima ora, ma c’era già stato un travaso: non è mai stata una sezione di ultras e c’è sempre stata molto dibattito».