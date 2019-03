Pro Patria trafitta a Pontedera

La Pro Patria esce sconfitta dall’Ettore Mannucci di Pontedera, condannata dal gol da bomber vero di Pinzauti a metà del secondo tempo. In una partita con poche occasioni, chi è riuscito a sbloccarla ha meritato di vincere, come si era visto all’andata quando gli episodi erano stati a favore dei biancoblu.

Continua il lungo digiuno dal gol in trasferta per i tigrotti, che mancano l’appuntamento con la rete avversaria da poco più di due mesi. Successo importante per il Pontedera che ritrova vittoria e consapevolezza in chiave play-off.

Il primo tempo regala pochissime emozioni, ma è giocato a viso aperto da entrambe le compagini e i duelli in mezzo al campo oscurano lo spettacolo. Il primo tiro della partita lo effettua Tommasini dopo aver superato un difensore con un sombrero; bello il numero ma la conclusione è debole e facile preda di Mangano. La Pro Patria si fa vedere in avanti al 23’, quando sul cross da calcio d’angolo di Santana arriva Boffelli, che di testa non inquadra la porta. Al 28’ Fietta ci prova con un diagonale da fuori area, che termina a lato. Due minuti dopo il 17enne Serena calcia a giro di destro, palla alta. Al 37’ l’occasione più pulita della partita. Dopo un’azione prolungata dei granata, Mannini trova lo spazio giusto per mettere in area una palla tagliata, insidiosa, ma che sia Tommasini che Pinzauti non riescono a toccare.

La partita riparte e il Pontedera non stacca il piede dall’acceleratore, passano infatti 2 minuti e Mannini scende pericolosamente sulla destra e, entrato in area, esplode in sinistro insidioso che in diagonale termina fuori. Sempre Mannini protagonista al 56’ quando vedendo ben posizionato Tommasini lo cerca con un cross a pennello. L’attaccante però non ci arriva e la Pro Patria può tirare un sospiro di sollievo. Sollievo che dura appena 5’ minuti: dopo una bella manovra corale, la palla arriva a destra a Serena. Il suo cross è calibrato bene, Pinzauti ci arriva, e di testa schiaccia per l’1-0. Successivamente le emozioni calano, la Pro Patria sbatte contro il muro eretto dai granata, che difendono strenuamente tre punti per allontanare in classifica il Gozzano. Al 85’ e al 87’ ci provano Parker e Bertoni, entrambi da fuori, ma il muro non cade e la Pro Patria torna a casa con la coda tra le gambe – e soprattutto senza punti – dopo 6 minuti di recupero.