Javorcic: «Dispiace perdere, ma il Pontedera ha fatto di più»

Dopo la prestazione opaca di Pontedera, mister Ivan Javorcic metabolizza la sconfitta della sua Pro Patria: «Ci aspettavamo una partita chiusa, ma oggi il Pontedera ha fatto di più per meritare. Con questo assetto speculare era normale ne uscisse una partita senza grandi emozioni».

Reduce dalla festa di giovedì, la Pro Patria perde soffrendo per poi accelerare negli ultimi minuti, non sfigurando per prestazione difensiva, punita dall’episodio che al 61’ permette a Pinzauti di marchiare a fuoco la partita.

«Dispiace perdere – continua lo spalatino -, cerchiamo di assorbire al più presto. Alla fine abbiamo messo più armi in campo ma non è bastato, andiamo avanti».

Una settimana all’ottavo posto per ricoverare e per arrivare pronti alla sfida di sabato prossimo, in trasferta ad Arzachena, per sfatare il tabù dei gol fuori casa.