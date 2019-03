Qualificazione mondiale centrata per la Pro Patria Bustese Twirling

Sabato 16 marzo a Cantalupa in provincia di Torino La Pro Patria Bustese Twirling ha partecipato alla qualificazione per l’International Cup 2019 che si svolgerà ad Agosto a Limoges (Francia).

La tenacia e la determinazione hanno portato a un’esibizione caratterizzata da precisione, elevazione e grande tecnica.

Il team nasce da un’idea di Marco Re Dionigi, Francesca Zeroli e Chiara Stefanazzi, supervisionato e allenato da tutto lo staff tecnico.

« Un grazie alle ragazze per questo brillante risultato ottenuto in questa selezione per l’International Cup! – commenta la società – Il punteggio è stato strepitoso.. il più alto di tutti i team Lombardi in competizione nella nostra categoria.

La squadra che volerà in Francia è composta da Elisabetta Rossetti, Maddalena Bigotta, Loredana Sade, Sofia Vignati, Sofia Chiarelli, Ambra Giuliano e Giorgia Lorenzin.