Samuela unisce: in tantissimi alla camminata organizzata per ricordarla

In tantissimi hanno partecipato alla “Camminata per Samuela”, la donna di 39 anni scomparsa il 4 giugno del 2018.

Galleria fotografica La camminata per Samuela 4 di 14

L’ha uccisa il cancro, ma questa giovane donna di Inarzo ha lasciato un segno, oltre ai suoi due figli. Nei momenti in cui la malattia la privava delle forze, lei ha voluto pensare agli altri, alle persone malate che come lei in quel momento stavano lottando giorno per giorno. E il suo desiderio oggi si è concretizzato: grazie a lei, alla sua memoria, è stato possibile acquistare una macchina, la Veinviewer, che agevola il prelievo del sangue e presto verrà consegnata all’Ospedale di Circolo.

La mobilitazione è stata massiccia e in poco tempo sono stati raccolti i soldi necessari per acquistare la macchina. E anche sotto il sole di questa domenica 24 marzo in tantissimi hanno voluto dare il proprio segno e il proprio contributo partecipando alla camminata organizzata per ricordare Samuela.

La lettera che Samuela ha scritto è davvero toccante, la riportiamo integralmente: