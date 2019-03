Scatta l’allarme antincendio: evacuati 400 studenti dell’Artistico

Fine mattinata con evacuazione generale per gli studenti del Liceo artistico Don Milani di Venegono Inferiore.

L’allarme è scattato questa mattina attorno alle 12 a causa di un guasto alla centralina antincendio che, probabilmente per un surriscaldamento, ha emesso del fumo facendo partire la procedura per la messa in sicurezza della scuola.

«I ragazzi sono stati invitati a lasciare l’edificio e a radunarsi nell’area di sicurezza nella zona esterna della scuola – spiega Emanuele Marcora, collaboratore del dirigente scolastico – Sono arrivati i Vigili del fuoco e i tecnici della Provincia che hanno ispezionato l’impianto per capire dove si è generato il problema».

L’evacuazione si è svolta regolarmente. Gli studenti hanno eseguito le procedure imparate durante le prove senza troppa ansia: «All’inizio non avevamo capito esattamente cosa stava accadendo. Pensavamo a un’esercitazione – ha commentato uno studente – Poi abbiamo visto il fumo fuoriuscire dalla centralina. Ma non abbiamo mai avuto la sensazione di pericolo».

Tutto si è svolto con la massima tranquillità e dopo una mezz’ora all’aria aperta i 400 studenti e i loro insegnanti sono rientrati nelle aule.