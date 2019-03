Scegliere se avere un figlio: racconti di donne

Auguri alle donne tutte, con o senza figli, provando a fare breccia in quel muro di incomunicabilità che cresce silenzioso e oggi divide in due la popolazione femminile.

A creare un ponte virtuale e un confronto reale tra le diverse esperienze di chi sceglie di avere un bambino e chi no, ci prova la nuova pagina Facebook “Si può fare e anche no. Scegliere di avere figli, oggi” lanciata dalla varesina Oriana Binik, ricercatrice all’Università Bicocca di Milano.

Ogni donna può condividere sulla pagina la propria esperienza, anche in forma anonima, partendo dalla considerazione che sempre di più quella di avere figli è una scelta. Una scelta difficile: “Aumenta la riflessività, si moltiplicano le possibilità di essere felici in altri modi, la situazione socioeconomica è disastrosa, banalmente a tutti sembra di avere molti altri casini da risolvere (prima) – si legge nel post di apertura – E quando arriva il momento di porsi la fatidica domanda, sembra impossibile scorgere nelle vite degli altri le tracce di quello stesso dilemma”.

“Sono una di quelle che tutti pensavano non avrebbe avuto figli, perché molto concentrata sul lavoro e una miriade di altre cose. Avevo paura di perdere tutto e la sensazione che il mondo delle mamme non mi parlasse”, racconta Oriana che ha una bimba di 10 mesi.

Accanto alla sua storia ce ne sono tante, di donne più o meno giovani, mamme e non. Storie leggere o dolorose, di amori e amicizia. Storie fatte di dubbi e certezze. Storie molto intime, o che affondano nel passato e altre proiettate al futuro. Storie di solidarietà tra #sipuòfare e #ancheno e di rotture. “Per questa iniziativa un gruppo di non mamme mi ha addirittura bannata”, racconta Oriana che nel post di apertura della pagina scrive: “So che tocco un tema molto delicato, penso in specifico a chi ha dovuto rinunciare a essere genitore pur desiderandolo o a chi ci sta provando senza successo, mi scuso sin da ora se il dibattito dovesse urtare le sensibilità di qualcuno.”

E allora come si fa a scegliere se avere un figlio oggi? “Ascoltando profondamente se stessi ma anche le voci di chi ha già deciso”, per un senso o per l’altro.

Per dire la propria scrivere un post oppure, se si preferisce l’anonimato, una mail a sipuofareancheno@gmail.com.

Anche gli uomini possono partecipare.