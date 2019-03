L’Amministrazione comunale di Besnate organizza una serata per discutere del progetto dell’ospedale unico Gallarate-Busto, nel cui ambito rientra appunto anche il paese sulle colline.

L’appuntamento è per il 3 aprile 2019 al Teatro Incontro in via P.Rosa 5 alle ore 21.00.

Intervengono il direttore dell’Asst Valle Olona Eugenio Porfido e il consigliere regionale Samuele Astuti. Modera il sindaco Giovanni Corbo.