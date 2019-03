Terminati i test di Formula Uno: scuderie verso l’esordio in Australia

Si sono concluse lo scorso venerdì 1 marzo le prove ufficiali dei team di Formula Uno ospitate in due diverse sessioni dal circuito catalano di Barcellona. Lunghe sessioni di lavoro che hanno iniziato a svelare qualche indizio sulla stagione 2019 che prenderà il via il 17 marzo con il Gran Premio d’Australia all’Albert Park di Melbourne.

Galleria fotografica I nuovi bolidi di Formula Uno sul circuito di Barcellona 4 di 27

Come noto, le Ferrari affidate a Vettel e al giovanissimo monegasco Leclerc hanno mostrato buoni spunti anche se una uscita di strada del tedesco, causata da un guasto tecnico, ha un po’ raffreddato gli entusiasmi. In Catalogna non ha brillato la favorita numero uno al titolo, la Mercedes di Hamilton e Bottas, ma nell’ultima giornata il campione del mondo ha stampato un grande tempo, sfiorando il miglior crono di Vettel. Svelando forse la pretattica delle sessioni precedenti o, almeno, un feeling ritrovato dalle Frecce d’Argento con le gomme Pirelli che sono state una delle chiavi di lavoro per tutte le scuderie.

Bene le Red Bull, solida terza forza del campionato, ma anche la Sauber… sempre più Alfa Romeo si è ben comportata con il veterano Raikkonen e con Antonio Giovinazzi, il 25enne pugliese che ha finalmente riportato l’Italia in abitacolo. Male invece la Williams sulla quale è risalito dopo molti anni Robert Kubica: il team inglese pare destinato a restare fanalino di coda del lotto.

Alle prove di Barcellona c’era anche il “nostro” Marco Losi, il fotografo che da diversi anni regala vere e proprie “perle” ai lettori di VareseNews dai circuiti del grande automobilismo. Nella fotogallery collegata a questo articolo troverete una serie di scatti effettuati da Marco ai protagonisti del Mondiale 2019 e ai bolidi che hanno già iniziato ad accendere la fantasia dei tifosi di questa appassionante disciplina, ferraristi in primis.