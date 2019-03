Torna “Teatro & Territorio” nel segno di Achille Campanile

Teatro & Territorio, il più longevo festival teatrale realizzato a Varese città e provincia, è arrivato alla sua 24^ edizione.

Ideato, progettato e diretto da Paolo Franzato, si svolgerà dal 10 marzo al 7 luglio 2019 con diversi eventi realizzati tra Varese città, Cuasso al Monte e Porto Ceresio.

«Come da tradizione, ogni edizione ha un titolo specifico e una dedica ad un grande artista dell’arte teatrale moderna, e quella del 2019 è in omaggio ad Achille Campanile – spiega Franzato – come rivela il titolo della rassegna “Lampi di imbecillità…ovvero…la scemenza la vogliamo facoltativa!” che è tratto da due citazioni del medesimo autore, di cui ricorrono quest’anno ricorrono i 120 anni dalla nascita. Grande protagonista del Novecento culturale, teatrale, giornalistico e cinematografico italiano, grazie alla voglia di prendersi gioco della vita con l’originale freschezza del riso che solo gli scrittori umoristi come lui sapevano donare. Proprio Umberto Eco, altro autore omaggiato nel Festival),riferendosi al linguaggio di Campanile sosteneva: “prendere il linguaggio per i fondelli vuol dire prenderlo per la lettera, ottenendo effetti di straniamento”».

La rassegna prevede in totale 9 eventi tra spettacoli, reading di poesia e workshop teatrali in 4 sedi diverse (Il Teatro Santuccio, il teatro di Cuasso, la sala superiore della pasticceria Zamberletti e l’accademia di teatro di Porto Ceresio) e la partecipazione di oltre 100 persone attivamente coinvolte nell’intero festival, con un focus particolare sugli studenti.

Per la realizzazione di alcune mansioni (trucco e parrucco) collaborano infatti 32 studenti dell’Agenzia Formativa della provincia di Varese: «Una collaborazione che è al quinto anno e che entra nelle reciproche sedi, con scambi reciproci tra l’accademia Franzato e noi» spiega Ivan Cardaci, agenzia formativa di Varese.

Ma anche gli studenti del laboratorio teatrale del Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Varese è coinvolto direttamente in due spettacoli: il reading di poesie dedicato a Alda Merini, che si terrà giovedì 21 marzo alla sala superiore della pasticceria Zamberletti e il 3 maggio con lo spettacolo “Tragedie ma non troppo”.

Nel programma anche 2 workshops con docenti qualificati (Francesco De Vito attore per Mel Gibson, Ferzan Ozpetek, Woody Allen, Peter Greenaway, e Paolo Franzato interprete con Eugenio Barba, Maurice Béjart, Carolyn Carlson, Lindsay Kemp, Johann Kresnik, Yves Lebreton, Susanne Linke, Marcel Marceau, Kazuo Ohno, Wim Vandekeybus, Sasha Waltz e il Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch);

Collaborazioni e patrocini del Festival “Teatro & Territorio” ci sono anche con il Comune di Varese, la Provincia di Varese, l’Università degli Studi dell’Insubria, la Pro Loco di Cuasso, il Nuovo Teatro di Cuasso al Monte, il Circolo Endas Varese, l’Associazione Prospettive Culturali per Varese.