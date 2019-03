Un incontro per parlare del “revenge porn”

Domenica 31 marzo a partire dalle 17, Macao Milano (Viale Molise, 68) ospiterà l’evento Intimità Violata, un’iniziativa culturale e artistica che mira ad offrire gli strumenti per poter comprendere e discutere politicamente il revenge porn tra corpo, sessualità e tecnologia. Seguirà una discussione collettiva sulle attuali proposte di legge presentate dai diversi partiti e sulla loro effettiva efficacia nel fronteggiare il problema, per finire con una riflessione su concetti chiave come privacy e intimità online.

Introdurrà l’evento la promotrice della campagna nazionale #intimitàviolata Silvia Semenzin (sociologa, Università degli studi di Milano) insieme a Irene Facheris (Bossy). A seguire, un dibattito culturale offerto da sociologi, avvocati, psicologi, attivisti e informatici.

L’evento è sostenuto anche dall’associazione In Your Shoes, che si occupa di fornire tutela legale e psicologica Alle vittime di revenge porn. L’evento sarà accompagnato da una mostra d’arte e da performance artistiche, oltre ad altre sorprese che verranno svelate il giorno dell’evento.