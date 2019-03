Wep, un summer camp per imparare l’inglese

Dal 16 giugno al 21 luglio i ragazzi tra i 7 e i 13 anni potranno imparare la lingua inglese a contatto con la natura, all’insegna dello sport e del divertimento, con l’English Summer Camp promosso da WEP, leader internazionale nell’organizzazione di programmi linguistici e vacanze studio all’estero.

Per il quarto anno consecutivo è stata scelta come sede il Villaggio Olimpico di Bardonecchia, la struttura che ha accolto gli atleti durante i Giochi Olimpici invernali di Torino 2006. A disposizione degli ospiti ci sono una piscina con sauna, bagno turco, idromassaggio e una palestra dotata di attrezzature all’avanguardia. Le ampie camere sono distribuite su diversi livelli e sono dotate di servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi, teatro con maxischermo e discoteca.

PROGRAMMA

Il WEP Summer Camp non è un semplice corso di inglese per bambini, ma un bel modo per imparare l’inglese divertendosi, praticando sport e facendo attività all’aperto, a stretto contatto con la natura.

La mattina i ragazzi saranno divisi in gruppi secondo età e livello di conoscenza, faranno conversazione in lingua con i tutor in modo da accrescere le proprie conoscenze tramite l’ascolto di madrelingua, sviluppando capacità di comunicazione su tematiche di vita quotidiana, attraverso lezioni di lingua organizzate in modo divertente e interattivo.

Nel pomeriggio tanto spazio per il divertimento e lo sport, che saranno sempre al centro del programma, con tornei ed escursioni in mountain bike lungo itinerari scelti a seconda delle diverse capacità, in totale sicurezza. Istruttori specializzati seguiranno i bambini in una palestra, la Free Style Academy, attrezzata con trampolino olimpionico, mini trampolini, rampe skate, slackline, parete da arrampicata. Non mancheranno le escursioni didattiche con guide alpine sulla flora, fauna, morfologia del territorio.

L’INGLESE

Al cuore della proposta formativa c’è una vera e propria full immersion nell’inglese gestita direttamente da madrelingua anglofoni e da uno staff che assiste i ragazzi nel corso di tutto il Summer Camp. Durante tutte le attività, anche quelle ricreative e sportive, si parlerà in inglese, con un programma mirato allo sviluppo delle competenze linguistiche, grazie a momenti formativi incentrati sulla conversazione e sul gioco.

ARRIVI E PARTENZE

La durata del campo può essere di una o due settimane, l’arrivo è previsto la domenica intorno alle 16:00 con partenza la domenica successiva alle 10:30. Fino al 30 aprile è possibile scegliere un transfer con accompagnatore da Roma, Firenze, Bologna o Milano.

QUANDO ISCRIVERSI

Le prenotazioni effettuate entro il 31 marzo potranno beneficiare di uno sconto di €50 sul costo totale del soggiorno. Inoltre sono previsti ulteriori sconti per chi gode di accordi speciali con Cral aziendali e chi vuole iscrivere più di un figlio e per gruppi di almeno 5 o 10 partecipanti. L’English Summer Camp è conforme al Bando Estate INPSieme 2019 – Soggiorni studio in Italia in favore dei figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

695 € per una settimana di soggiorno

1.325 € per due settimane di soggiorno

INCONTRO INFORMATIVO

Al fine di presentare a genitori e ragazzi le offerte dell’English Summer Camp si terranno degli incontri informativi nella sede WEP di Milano venerdì 22 marzo alle ore 16.00 e lunedì 22 aprile alle ore 16.00, in via Statuto 18, e nella sede di Torino in corso Vittorio Emanuele II 12 giovedì 11 aprile alle ore 15.00, con laboratorio didattico per bambini.

Per maggiori informazioni:

info@wep.it

https://www.wep.it/summercamp

Tel.: 011/6680902