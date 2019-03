Il WWW compie 30 anni

Il World Wide Web – il principale servizio per accedere ai contenuti su Internet – compie 30 anni.

C’è una data precisa perché il 12 marzo del 1989 fu descritto per la prima volta dal suo inventore Tim Berners-Lee: la presentazione era un documento per i suoi superiori al CERN di Ginevra (il web è invenzione europea, anche se molti lo ignorano). L’idea di Berners-Lee era di mettere in rete contenuti aperti, usufruendo di Internet, il sistema di trasferimento dati già teorizzato ed esistente.

Il world wide web non è un sinonimo di Internet (che comprende ad esempio le app, connesse ma non nel web) ma sarebbe poi diventato il principale servizio di Internet. In origine era un sistema di condivisione delle informazioni tra gli scienziati del Cern. Nel 1990 non si chiamava ancora world wide web, ma Mesh: Bernard-Lee creò il linguaggio di programmazione – l’html – e il protocollo di trasferimento, l’http:// che sta prima del www nella barra degli indirizzi.

La prima pagina web della storia fu creata nel 1990, dallo stesso Berners-Lee e dal suo gruppo di lavoro: è la pagina http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. È un ipertesto che consente di accedere ad altri contenuti, esiste ancora, è identica ad allora e potete visitarla.

Il 2 agosto 1991 l’esistenza del world wide web, aperto a tutti, fu annunciata pubblicamente.

La nascita del www è celebrata oggi anche dal doodle di Google.