Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Partito Democratico, il governatore del Lazio ha ottenuto più voti degli sfidanti Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

Un risultato in parte annunciato, visto che Zingaretti aveva già ottenuto un successo nel voto che aveva coinvolto gli iscritti, anche se la percentuale di vittoria potrebbe essere superiore al 60%.

Di sicuro è stato un successo, per molti inaspettato, il dato relativo all’affluenza che, secondo i primi dati a livello nazionale, ha raggiunto il milione e mezzo di voti.

Ora si attendono i dati dello scrutinio così come quelli relativi allo scrutinio in provincia di Varese.

Fin dall’inizio dello scrutinio il vantaggio di Zingaretti è parso netto e i primi complimenti per la vittoria gli sono arrivati dagli sfidanti Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

Buon lavoro @nzingaretti, buon lavoro Segretario! Contento di avere contribuito a questa bellissima giornata. Da oggi sempre più #fiancoafianco nel PD per l’Italia #Primarie2019 — Maurizio Martina (@maumartina) 3 marzo 2019

Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del PD per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti #altrochemacerie — Roberto Giachetti (@bobogiac) 3 marzo 2019

A complimentarsi con la vittoria di Zingaretti anche l’ex premier e segretario del partito Matteo Renzi (che mercoledì 6 marzo sarà a Varese per un incontro pubblico)

Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la democrazia — Matteo Renzi (@matteorenzi) 3 marzo 2019

«Il dato è significativo e confortante – dice il segretario provinciale di Varese Giovanni Corbo -. Con circa 14mila voti abbiamo superato le aspettative iniziali, che erano quelle di attestarsi a 10mila voti, con file in molti seggi e molte persone che hanno chiesto tesserarsi. Questo significa che c’è una grande ricerca di una nuova proposta politica e il Pd ha la responsabilità di dare una risposta alla domanda arrivata attraverso questa grande partecipazione. A livello provinciale questo grande risultato ci dà la forza per sederci ai tavoli locali delle amministrative con un maggior spessore politico».

Soddisfatto anche Matteo Capriolo, segretario dei Giovani Democratici. «Siamo molto contenti del risultato. Io stesso oggi ho potuto verificare nei seggi la partecipazione che c’è stata e ho notato una bella presenza di giovani. Un dato importante perché in questo momento storico, con questo Governo, quella dei giovani è una generazione dimenticata. La partecipazione di oggi è quella di giovani che vogliono farsi sentire e dire la loro».

A commentare il risultato è anche Roberto Adamoli, coordinatore della mozione a sostegno di Roberto Giachetti: «il primo dato da evidenziare è la grande partecipazione in tutta Italia e a Varese, da leggere anche sulla scia della bellissima manifestazione di sabato a Milano. Un dato per niente scontato e molto importante. È stata molto netta l’affermazione di Zingaretti. Si conferma la tendenza – emersa anche nelle scorse primarie – che vede premiato il vincitore annunciato. In provincia di Varese Roberto Giachetti ha raggiunto una percentuale di voti vicina a quella di Maurizio Martina, pur con meno visibilità. Questo dimostra che ha dato rappresentanza a una posizione con un suo radicamento nell’elettorato del PD».