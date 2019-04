Dopo 12 anni finisce l’era Guzzetti, a Uboldo è sfida aperta

Dopo dodici anni, finisce l’era di Lorenzo Guzzetti e Uboldo la sfida è aperta.

Sindaco che ha esordito giovanissimo, che ha sparigliato e rimescolato le carte della politica di Uboldo, che si è fatto conoscere con il suo stile social e un po’ provocatorio, Guzzetti ha infatti completato due mandati e non può ricandidarsi alla guida del paese, che nel tempo è quasi diventato una cittadina, con i suoi 10mila abitanti.

All’orizzonte, ora, c’è una sfida a quattro: Uboldo al Centro – la lista che ha sostenuto Guazzetti negli anni scorsi – si ripresenta nel segno della continuità: candidato sindaco sarà Matteo Pizzi, già assessore all’ambiente dal 2007 ad oggi e ai lavori pubblici dal 2014. «La lista è pressoché rinnovata all’80%» anticipa Guzzetti.

Il Centrodestra di Uboldo, che viene dall’esperienza dell’opposizione, candida Luigi Clerici, già consigliere comunale: vi convergono Lega, Forza Italia, e Fratelli d’Italia, con la Lista Rosa-Vota il Cambiamento. Clerici ha già fatto una prima presentazione venerdì scorso.

La lista di Uniti x Uboldo, d’area centrosinistra, ha visto convergere Uboldo Civica e Progetto per Ubaldo e candida invece Luca Saibene, già candidato sindaco nel 2014. Al suo fianco Enrico Testi, consigliere uscente, a conferma dell’integrazione dei due gruppi che hanno fatto nascere Uniti per Uboldo (i due simboli “storici” rimangono come “lenticchie” nel simbolo della nuova lista).

Infine c’è la civica Per Uboldo con Alessandro Colombo, anche lui candidato già nel 2014 (insieme al resto del centrodestra). «Abbiamo persone di ogni provenienza, tutti residenti a Uboldo». I nomi solo in parte sono riconducibili al gruppo del 2014, diversi altri sono nuovi. Venerdì 26 aprile, alle 18.30, la presentazione: appuntamento a Uboldo, nella sede di piazza san Pietro 9.