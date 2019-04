Albero cade su un cavo dell’Enel, intervengono i Vigili del Fuoco

Questa mattina, sabato, un albero è caduto su un cavo dell’Enel in via Varese, a Laveno Mombello, causando danni anche ad un palo della Telecom.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Laveno Mombello con un’autoscala che ha permesso di mettere in sicurezza l’area in breve tempo e permettere l’intervento dei tecnici della società elettrica in sicurezza.

Non si segnalano danni a terzi o interruzioni di energia elettrica nella zona.