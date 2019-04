Aperitivo in musica per la lista “Insieme per Cantello

La lista Insieme per Cantello organizza per sabato 13 aprile un aperitivo in musica per dare la possibilità ai cittadini di incontrare il candidato sindaco Giuseppina Vargiu e gli altri componenti della lista, formata dalla Lega e da Cantello al centro.

L’appuntamento è a partire dalle 17 al bar Sole e Luna di Ligurno.

Musica dal vivo con la Band Ogm.