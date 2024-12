Con le ore lavoro donate dalla Montolit di Cantello nasce a Olgiate Comasco la falegnameria di Agorà97

Dopo l’operazione di restyling degli arredi e del verde pubblico dello scorso anno, un nuovo progetto di comunità ha visto protagonisti i lavoratori e l’azienda Brevetti Montolit di Cantello. Questa volta hanno accolto la proposta della Cooperativa sociale Agorà97 e si sono dedicati alla ristrutturazione di un locale a Olgiate Comasco dove verrà installata una piccola falegnameria in cui gli ospiti con fragilità della Cooperativa potranno lavorare, stare insieme per socializzare e trascorrere del tempo di qualità impegnati in attività manuali e creative.

L’operazione falegnameria ha coinvolto una decina di dipendenti della Montolit che si sono dati da fare, in orario di lavoro e regolarmente retribuiti dall’azienda, per imbiancare, effettuare lavori di muratura e di adeguamento del locale.

Questa mattina l’inaugurazione con una semplice ma sentita cerimonia, a cui hanno partecipato dirigenti e lavoratori della Brevetti Montolit, insieme ai responsabili della Cooperativa e ad un gruppo di educatori ed ospiti delle strutture di accoglienza di Agorà97.

«Dopo gli interventi dell’anno scorso sul territorio comunale di Cantello questo è il secondo progetto di sostenibilità sociale in cui ci siamo impegnati con i nostri dipendenti e un po’ ci abbiamo preso gusto – ha detto Stefano Montoli che dirige l’azienda di famiglia con i cugini Vichi e Barbara Montoli – Abbiamo già in preparazione il progetto per il prossimo anno: un intervento di sistemazione al cimitero di Cantello, in accordo con l’Amministrazione comunale».

Ascolta qui il podcast che racconta la storia della Brevetti Montolit



La falegnameria è stata intitolata a “Ezio ed Egidio Montoli”, i figli del fondatore dell’azienda Vincenzo Montoli che hanno fatto crescere e consolidato l’attività fino a porre le basi di quella che è la Brevetti Montolit di oggi: «Avrebbero sicuramente apprezzato questa dedica. Amavano creatività e lavoro manuale» ha aggiunto Stefano Montoli, che ha ringraziato i suoi “ragazzi” per il lavoro svolto «svelando insospettabili doti da muratori e imbianchini».

Ma i lavoratori della Montolit, così come tutta l’azienda non hanno messo in campo solo doti manuali: «Sono stati bravissimi con i nostri ragazzi, con i quali hanno fatto gruppo e hanno condiviso dei bei momenti – ha detto Luca Catelli, uno degli operatori della Cooperativa che ha seguito tutto il progetto – Anche la visita in azienda per i nostri ospiti è stata un’esperienza molto bella e importante: si sono sentiti accolti come in famiglia».

Un incontro, quello tra la Brevetti Montolit e la Cooperativa Agorà97, che ha portato positività a tutti i soggetti coinvolti: «Per noi è un’esperienza che apre nuove strade – ha detto il presidente di Agorà97 Sergio Besseghini – L’incontro tra profit e no profit offre visibilità a realtà come la nostra, porta nuove relazioni, e poi porta con sé un’idea di sostenibilità e di etica del lavoro che sono molto importanti, soprattutto oggi». Ma anche Stefano Montoli ha voluto ringraziare la Cooperativa e i suoi ospiti: «Anche per noi è stato un incontro importante, questi ragazzi quando sono venuti in azienda ci hanno lasciato molto, qualcosa che non si spiega ma che ci ha fatto bene. Spesso siamo chiusi nelle nostre quattro mura, a casa o in azienda, e non vediamo che fuori ci sono realtà importanti come quella di Agorà97 e storie che hanno molto da insegnarci».