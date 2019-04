Asd Twirling, è oro regionale

La Asd Twirling Buguggiate ha conquistato un oro regionale con il Team Cadetti nell’ultima fase del Campionato Regionale serie C di Twirling, un team che aveva già vinto tutte le prove regionali e che si è qualificato per il Campionato Nazionale.

Si è qualificato per il Campionato Nazionale anche il team Senior che ha conquistato un argento regionale; medaglia di bronzo per Nicole Buonanno, che nelle prove si è qualificata anche prima al corpo libero e seconda in freestyle.

Bronzo anche per il duo Yvonne Gammieri e Alessandro Zanetti.

Ottimi i risultati anche per Aurora 15a classificata in una categoria numerosa e difficile e per Giorgia 6a classificata con una gara tutta in salita. Spettacolare il duo Arianna e Carlotta che con bellissima performance salgono al 12° posto.

Il nuovo e giovane Gruppo Tecnico, per la prima volta in questa impegnativa categoria, conquista il quinto posto.

«Torniamo soddisfatti dal Campionato Regionale Serie C con risultati che sono la dimostrazione di un ottimo lavoro in palestra grazie all’impegno dei ragazzi sempre costante e al lavoro degli allenatori! Auguriamo un grosso “in bocca al lupo” al Team Cadetti, al Team Senior a Nicole, Yvonne e Alessandro per il Campionato Italiano che si terrà il 18/19 maggio a Torino».