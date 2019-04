Asfaltature sulla SS341, code e traffico

Proseguono, dopo lo stop per la pioggia, i lavori di asfaltatura sulla strada statale 341 (via Gallarate) a Gazzada Schianno.

Il tratto interessato nella mattinata di venerdì 5 aprile è quello che va dalla rotonda in corrispondenza del sottopasso ferroviario per qualche centinaio di metri in direzione Varese.

In entrambe le direzioni il traffico è sostenuto, sebbene regolato dagli addetti ai lavori che fanno passare le auto su una carreggiata.