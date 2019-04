Da Aspesani e Paparella a Mario Giordano, una settimana di libri con Bustolibri.com

Anche nella settimana di Pasqua non mancheranno alla Galleria Boragno di via Milano 4, a Busto Arsizio, gli eventi organizzati da Bustolibri.com. Oltre alla mostra di Chiara Chizzini, che sarà inaugurata venerdì 12 aprile e proseguirà fino a sabato 20 nell’ambito del Festival Fotografico Europeo, sono in programma altri tre appuntamenti con la cultura e la letteratura.

Di seguito il calendario completo:

Lunedì 15 aprile alle 18.30 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro “L’erba dei conigli” di Massimo Aspesani e Milly Paparella, edito da TraccePerLaMeta. Il libro racconta la vicenda di Bertino, un ragazzino che ha vissuto la sua crescita in un periodo segnato dalla morte, dalla guerra e dalla violenza, sentendosi per un momento adulto quando ha affrontato il compito di portare un biglietto a un prigioniero dei fascisti. L’incontro fra le dolorose memorie dei dodici anni di Bertino e i dodicenni di oggi può, nell’intenzione degli autori, indurli a capire e riflettere e servire ad evitare altri dolori inutili e ulteriori inutili stragi. Il libro sarà presentato dal giornalista Stefano D’Adamo; interverrà il cavalier Alberto Mereghetti.

Martedì 16 aprile alle 21 è in programma il primo appuntamento con il Ciclo di conferenze organizzato dall’Associazione Culturale Il Giardino di Athena. Il ciclo prevede tre incontri con eminenti specialisti di psicologia, pedagogia e comunicazione per affrontare da diversi punti di vista il tema ricordato in una citazione di Carmen Di Mauro: “Tutto inizia dal dominio di sé, dalla più profonda e intima conoscenza della natura della vita per generare una realtà più ampia, luminosa e piena d’amore. Quando noi cambiamo, tutto il mondo cambia intorno a noi”.

La prima conferenza vedrà come relatore Massimo G. Pittella, specialista di processi di comunicazione d’impresa, ingegneria della conoscenza e strategie di facilitazione del lavoro collaborativo, e avrà per titolo “Empatia e assertività – La comunicazione che ha cura delle relazioni umane”. Il ciclo di incontri proseguirà mercoledì 8 maggio con Raffaele Mantegazza e mercoledì 22 maggio con Roberta Dell’Acqua, sempre con inizio alle 21.

L’ingresso a ciascun incontro ha un costo di 5 euro a persona; è disponibile anche un abbonamento per i tre incontri al prezzo di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare ilgiardinodiathena@gmail.com.

Mercoledì 17 aprile alle 18 si terrà la presentazione del libro “Terra incognita” di Vittorio Pieroni, edito da TraccePerLaMeta. “Intrattenimenti attorno alli misteri dell’historia naturale et altre curiosità” è il titolo di questa affascinante opera, un viaggio senza tempo che permette di passare dalla contemporaneità al Medioevo, di fuggire dall’oggi per scoprire mondi inaspettati. Le storie dell’universo, della Terra, dell’evoluzione sono viste e raccontate da un uomo di scienza e d’arte, e corredate dalle immagini dipinte dall’autore, riconducibili ai codici miniati, agli incunaboli, ai bestiari medioevali e alle fiabe dell’antichità, ma anche all’attualità. L’autore presenterà il libro in un’intervista con Anna Maria Folchini Stabile; sarà presente Paola Surano.

Martedì 16 aprile alle 21.15, infine, si terrà presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli, in vicolo Molino 2 a Busto Arsizio, la presentazione del libro “L’Italia non è più italiana” di Mario Giordano, edito da Mondadori. Interverranno il vicesindaco di Busto Arsizio Isabella Tovaglieri e l’Assessore alla Cultura e all’Autonomia di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli. L’evento è organizzato in collaborazione con Bustolibri. In allegato la copertina del libro.