Aspettando Trenord, una serata col Pd per discutere dei problemi dei pendolari

Il Pd di Castellanza organizza un incontro sul tema del trasporto pubblico lombardo e in particolare su quello ferroviario, gestito da Trenord. L’appuntamento è per venerdì 12 aprile, ore 21 in biblioteca, con Luca Paris, responsabile provinciale del trasporto pubblico per il Pd, Vinicio Peluffo, segretario del Pd lombardo, e Samuele Astuti, consigliere regionale democratico.

La serata sarà introdotta dal segretario cittadino Alberto Dell’Acqua che spiega il senso della serata: «L’epopea giornaliera di molti pendolari, tra disservizi, ritardi e purtroppo incidenti, portano il nostro Partito a fare una seria riflessione sulle soluzioni da proporre per risolvere un problema datato come quello del malfunzionamento di Trenord. Un problema enorme per chi è pendolare e del quale la politica ha spesso, colpevolmente, fatto spallucce.

Vogliamo essere i primi a trattare seriamente questo problema, insieme ai nostri ospiti».