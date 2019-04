Attentati simultanei in Sri Lanka, colpite chiese e alberghi

Pasqua tragica nello Sri Lanka dove almeno sei esplosioni simultanee, avvenute poco prima delle 9 del mattino, ora locale, hanno colpito tre chiese che in quel momento erano affollate per le messe e tre hotel, frequentati anche da turisti stranieri. Le esplosioni — almeno due di esse sarebbero state causate da attentatori suicidi — sono state registrate a Colombo, nella città orientale di Batticaloa e a Negombo, città a maggioranza cattolica a nord della capitale. Il bilancio, provvisorio ma già pesantissimo e destinato con ogni probabilità ad aggravarsi, è di almeno 129 morti e 400 feriti, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters che cita fonti ospedaliere e di polizia.

Al momento non ci sono state rivendicazioni. Il Paese, per decenni, è stato martoriato da una guerra civile, combattuta con i separatisti Tamil, terminata nel 2009.

