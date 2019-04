Auto italiane sempre più vecchie ed inquinanti: come sostituirle?

Per gli Italiani l’automobile è diventata un bene irrinunciabile. Infatti, secondo l’Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) per le strade del Bel Paese ne circolano circa 37 milioni. Inoltre, l’associazione ha messo in luce anche un altro aspetto poco positivo, ovvero che il parco auto italiano invecchia sempre più velocemente. Infatti, le vetture dello stivale sembrano avere un’età media di 11 anni.

A ciò si aggiungono altri dati sconcertanti forniti dall’Aci (Automobile Club d’Italia), secondo i quali per smaltire i veicoli inquinanti ci vorranno almeno 14 anni. Ma perché gli Italiani non provvedono alla regolare sostituzione delle vetture ritenute obsolete? Le motivazioni sono puramente economiche, e sono legate all’imponente crisi che ha travolto il paese e che ha portato le persone ad essere più parsimoniose ed a preservare il denaro guadagnato, in modo da poterlo utilizzare in caso di situazioni critiche future.

Una valida alternativa all’acquisto di un auto nuova: Noleggio a lungo termine

Per ridurre il numero delle auto da rottamare attualmente in circolazione in Italia e per permettere agli abitanti dello stivale di disporre di vetture efficienti e sicure, ma senza dover ricorrere all’acquisto, la soluzione migliore è il Noleggio a lungo termine. Ma di che cosa si tratta esattamente? Di fatto, è un sistema di abbonamento mensile, che permette di avvalersi a tutti gli effetti di una automobile, ma senza doverla comprare.

Questa formula prevede la stipula di un contratto che va da un minimo di 1 anno ad un massimo di 5 anni. Il canone mensile viene calcolato tenendo conto di una serie di fattori: il tipo di macchina scelto, la marca ed i chilometri che si intende effettuare. Prima della firma vengono solitamente pattuiti una serie di servizi compresi, che permettono di risparmiare notevolmente sulle spese di manutenzione e di assicurazione della vettura.

Gli automobilisti che scelgono questa soluzione, un tempo riservata solo alle aziende, possono dire addio alle spese impreviste levate al veicolo. Del resto, l’unico costo non compreso è quello del carburante. Tuttavia, per evitare sorprese e per riuscire veramente a risparmiare, è bene affidarsi ad una società di noleggio leader nel settore. Sei interessato a questa formula, ma non sai a chi rivolgerti? Visita il sito www.noleggioclick.it e cambia la tua auto ormai superata.

Le spese annue sostenute dagli automobilisti

Il noleggio a lungo termine si prospetta una soluzione ideale per quanti non vogliono acquistare un’auto nuova, ma anche per coloro che non desiderano dover sostenere le spese annue per la manutenzione, che sono estremamente onerose. A mettere a dura prova gli Italiani sono soprattutto l’RC auto, il bollo ed il cambio gomme, che deve essere attuato due volte all’anno.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che è necessario fare i conti anche con la svalutazione delle vetture, che inizia immediatamente dopo l’acquisto, ovvero una volta che il veicolo lascia la concessionaria. Dunque, in caso di vendita, la possibilità di aggiudicarsi una buona cifra risulta piuttosto bassa.

Di fatto, secondo quanto emerso da alcune indagini, ogni anno gli automobilisti sarebbero chiamati a spendere almeno 2.000 euro per il mantenimento della propria auto. Si tratta, certamente, di una cifra importante e per alcune persone addirittura proibitiva. Per tanto, non stupisce che ancora oggi nel Bel Paese circolino vetture obsolete.