Auto ribaltata, traffico in tilt sul raccordo tra l’A8 e Varese

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 9.20 di mercoledì 17 aprile sul raccordo autostradale che collega l’autostrada A8 al centro di Varese, nei pressi della corrispondenza con via Gasparotto dove la strada da due diventa ad una sola corsia.

Per causa ancora da accertare un’auto si è ribaltata sulla carreggiata bloccando completamente il traffico in arrivo dall’autostrada in direzione Varese.

Sul posto i soccorritori con un’ambulanza della croce rossa di Varese e i vigili del fuoco. Ad essere soccorso un uomo di 30 anni.