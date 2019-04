Cambiamenti climatici a Varese? Un pomeriggio per parlarne

Martedì 16 aprile, alle 17.45, nel Salone Estense, in via Sacco a Varese, Legambiente racconta i “Cambiamenti climatici e la resilienza dei territori”: un momento di confronto tra il mondo dell’economia, delle istituzioni pubbliche, del sapere universitario e della ricerca. Per spiegare cosa sta avvenendo e come il territorio sta reagendo ai cambiamenti in atto, quattro rappresentanti per quattro elementi:

il “Fuoco” sarà Adriano Martinoli dell’Università dell’Insubria: laureato in Scienze Biologiche nel 1992 presso l’Università degli Studi di Milano. Conduce ricerche nel campo della zoogeografia, ecologia comportamentale, interazione uomo-fauna e conservazione di specie rare o minacciate o di interesse gestionale in particolare di piccoli e medi Mammiferi; si è occupato di ricerche di etologia degli Imenotteri solitari. Ha partecipato alla progettazione ed allo svolgimento di progetti di ricerca di ecologia e conservazione della fauna ed in particolare in ambienti prealpini e alpini.

laureato in Scienze Biologiche nel 1992 presso l’Università degli Studi di Milano. Conduce ricerche nel campo della zoogeografia, ecologia comportamentale, interazione uomo-fauna e conservazione di specie rare o minacciate o di interesse gestionale in particolare di piccoli e medi Mammiferi; si è occupato di ricerche di etologia degli Imenotteri solitari. Ha partecipato alla progettazione ed allo svolgimento di progetti di ricerca di ecologia e conservazione della fauna ed in particolare in ambienti prealpini e alpini. “Terra” è Camilla Crugnola, agricoltrice biologica dell’Orto Bio Broggini: laureata in Filosofia è un’agricoltrice biologica. Camilla porta avanti “Ortobiobroggini“, azienda agricola di Calcinate del Pesce dove si produce solo bio: l’azienda è certificata Icea.

laureata in Filosofia è un’agricoltrice biologica. Camilla porta avanti “Ortobiobroggini“, azienda agricola di Calcinate del Pesce dove si produce solo bio: l’azienda è certificata Icea. “Acqua” Dino De Simone, assessore all’Ambiente del comune di Varese: assessore all’Ambiente del comune di Varese, laureato in Scienze Ambientali, ha ricoperto la carica di presidente cittadino di Legambiente dal 2005 al 2015. Dal 2000 lavora in società partecipate dalla Regione Lombardia, sempre sui temi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

assessore all’Ambiente del comune di Varese, laureato in Scienze Ambientali, ha ricoperto la carica di presidente cittadino di Legambiente dal 2005 al 2015. Dal 2000 lavora in società partecipate dalla Regione Lombardia, sempre sui temi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. “Aria” Philip Costeloe del JRC di Ispra: responsabile Salute e Sicurezza del JRC (Joint Research Centre) di Ispra. Il JRC Ispra è impegnato in obiettivi di sviluppo sostenibile e ha investito sempre più risorse in progetti ad alta valenza ambientale beneficiando del know how innovativo e tecnologico dei propri ricercatori.

Chiuderà il pomeriggio Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.