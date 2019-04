Camera di Commercio forma giovani specialisti in social e digital marketing

Un corso innovativo, progettato con l’obiettivo di rendere il più stretto possibile il legame tra il mondo del lavoro e quello della formazione, rispondendo a una precisa esigenza del sistema imprenditoriale: l’ultimo rapporto Excelsior, condotto da Unioncamere e Anpal, dice che il possesso di competenze digitali è richiesto nel 60% dei casi di nuove assunzioni previste dalle aziende.

Da qui il corso “Esperto in Social Media e Digital Marketing” che ha preso il via a Varese, organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con Formaper. Un corso che, fino a metà giugno, impegnerà ventitré tra ragazze e ragazzi under 29. Giovani appositamente selezionati e molto motivati a costruire il proprio futuro professionale nel mondo dell’impresa, applicando tutto ciò che avranno appreso. Un’opportunità, insomma, per le nostre imprese di avviare o rafforzarsi nel proprio percorso di digitalizzazione grazie a nuove competenze giovani e in grado portare innovazione all’interno dei processi aziendali.

L’iniziativa ha l’obiettivo di aiutare i ragazzi ad affinare le conoscenze dei nuovi strumenti interattivi così da renderle sempre più adatte alle imprese, in particolare le pmi, analizzando le ultime frontiere del marketing e della comunicazione. Un percorso mirato e innovativo, in grado di rispondere alle esigenze di professionalità specifiche, ora sempre più richieste proprio dalle imprese, nell’ambito dei nuovi media e del digitale.

Le imprese interessate a selezionare questi giovani partecipanti al corso potranno prenotarsi per partecipare al “JOB HOUR”, serie di incontri one-to-one, in cui conoscere le professionalità acquisite dai partecipanti al corso per poi, eventualmente, introdurli in azienda.

Verranno prese in considerazione le sole richieste di aziende con dipendenti, che abbiano sede operativa in provincia di Varese. Saranno selezionate le richieste pervenute in base al settore, al numero dei dipendenti e al progetto formativo proposto per il tirocinante.

La richiesta di partecipazione al “JOB HOUR” dovrà pervenire entro il 17 maggio alla mail pid@va.camcom.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio varesina al tel. 0332/295.347/361.