Cani volanti e lezioni di magia al Castello delle Sorprese

Domenica 14 aprile l’ospite d’eccezione del Castello delle Sorprese sarà Jack Nobile, il mago più famoso di YouTube che per tutta la giornata proporrà al pubblico numeri di magia, rompicapo e lezioni di magia.

Altro elemento spettacolare, che ha riscosso molto successo durante l’inaugurazione e che sarà riproposto in ogni weekend, sono le esibizioni dei campioni del mondo di disc-dog con le loro acrobazie volanti.

E queste sono solo due delle novità della quinta edizione del Castello delle Sorprese, il grande evento per tutta la famiglia in programma il 7-14-22 (Pasquetta) – 25 e 28 aprile nel magnifico Castello Dal Pozzo a Oleggio Castello sul Lago Maggiore con eventi in giornata o proposta week end con cena e pernottamento.

Nel grande parco del Castello sono anche state allestite 80 nuove postazioni con i giochi di una volta, mentre la visita ai saloni e nelle stanze dell’antica dimora permette di incontrare una decina di attori e con loro, il Gatto parlante, fate e una principessa da svegliare

Negli ultimi appuntamenti del 22-25-28 aprile canzoni e principi e principesse Disney e supereroi.

Nel castello sono disponibili punti ristoro con prodotti tipici piemontesi, ristorante e area pranzo al sacco. In occasione dell’evento “Castello delle Sorprese 2019” il Castello Dal Pozzo a Oleggio Castello (Lago Maggiore) offre ad un numero limitato di famiglie la possibilità di cenare nelle stanze del Castello. Se si desidera è possibile anche pernottare nell’hotel 5 stelle del Castello a condizioni di favore riservate ai partecipanti.

Per partecipare è consigliata la prenotazione on line sul sito www.castellodellesorprese.it.

Per maggiori informazioni: info@castellodellesorprese.it oppure 0323 497349