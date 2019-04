Il mondo delle fiabe esiste: è al Castello delle Sorprese

Aprile e maggio sono i mesi ideali per andare alla scoperta di splendidi Castelli a poca distanza da Varese, con proposte originali e divertenti per tutta la famiglia.

Ad aprile ad Oleggio Castello, sul Lago Maggiore, a 40 minuti da Varese, apre la quinta edizione del Castello delle Sorprese, il più grande evento di primavera per tutta la famiglia.

Domenica 7 e 14 aprile, a Pasquetta (lunedì 22 aprile), il 25 aprile e domenica 28 aprile sarà possibile provare a risvegliare la principessa addormentata nel grande Castello, durante una visita-spettacolo di circa 45 minuti, con una decina di attori ed un incontro davvero particolare: il gatto parlante.

Sarà lui infatti a guidarvi dalla principessa: sarà il vostro bacio a risvegliarla?

Per tutta la giornata, oltre alla visita-spettacolo (consigliata la prenotazione on line), numerose attività per tutta la famiglia: 80 nuove postazioni con i giochi di una volta, esibizioni di disc-dog con i cani campioni del mondo di frisbee (dopo l’esibizione i bambini potranno provare anche loro a giocare con i cani), giri in carrozza nel parco, laboratori con girandole, grilli a pedali ed eventi ospiti.

Ogni data infatti, al programma abituale si aggiunge un appuntamento particolare:

Domenica 7 e domenica 28 aprile Raduno con Principi, Principesse Disney e supereroi, con 2 sfilate (alle 11,30 e alle 16,00) e animazioni a tema per tutta la giornata. Domenica 14 protagonista la magia con l’incontro-esibizione con Jack Nobile (ore 11,30 e 16), il mago più seguito su YouTube e dimostrazioni di magia per tutta la giornata con AssoKappa Varese.

Sempre il 14 aprile a tutti i partecipanti verrà omaggiata una girandola per tentare un record ufficiale del Guinness World Records per il maggior numero di girandole: il record da battere è di 883 registrato nel 2016 in Texas. Non mancare!

A Pasquetta e il 25 aprile saranno giornate davvero straordinarie: pic-nic nel prato, grigliate nei punti ristoro, tutto il programma completo e in aggiunta ogni data due concerti-spettacolo con le più belle sigle Disney, in compagnia dei Muffins di Bologna: repliche alle ore 11:30 e alle 16:00.

Nel castello sono disponibili punti ristoro con prodotti tipici piemontesi, ristorante e area pranzo al sacco.

Per partecipare è consigliata la prenotazione on line sul sito www.castellodellesorprese.it (info@castellodellesorprese.it / tel. 0323 497349): il ticket on line costa 14,00 euro, con un risparmio di 4 euro e potete scegliere data e orario preferito. Si ricorda che l’orario prenotato si riferisce unicamente alla visita spettacolo per cui al Castello per gli altri eventi si può accedere sempre, fin dal mattino, anche per coloro che prenoteranno lo spettacolo del pomeriggio.