Torna sul Verbano il Castello delle Sorprese

Oggetti che volano? Personaggi che attraversano gli specchi o che escono dai quadri dipinti?

Non è un film, è realtà, anzi magia: per la prima volta in Italia un percorso magico dove gli attori sono illusionisti e le magie accadono sotto gli occhi dei visitatori, coinvolgendoli.

Il nuovo format nasce dalla collaborazione tra Paolo Carta, artefice degli effetti speciali dei Musical Disney in Italia e Antonio Longo Dorni, ideatore di grandi eventi in luoghi insoliti ed originali.

I visitatori entreranno a gruppi nel Castello e rivivranno la storia del fantasma dispettoso del Castello, passando attraverso grandi illusioni.

A Pasquetta, lunedì 13 aprile e nei week end del 18-19 e 25-26 aprile lo splendido Castello Dal Pozzo a Oleggio Castello (Novara -uscita autostradale di Arona Lago Maggiore), affacciato sul Lago Maggiore, ospita infatti la sesta edizione del Castello delle Sorprese, tra i più grandi eventi di Primavera per famiglie e bambini: oltre al percorso magico anche 80 postazioni gioco, passeggiate in carrozza, e un’area “Principesse” con un set con costumi e trucco per trasformarsi in “Principesse Disney” insieme a cosplayer in costume.

Il 13 e il 18-19 aprile esibizione anche dei “Miwa” la prima Cartoon Band in Italia, con uno show dedicato alle più famose sigle dei cartoni animati, mentre il 25 e 26 aprile gli ANIMEniacs Corp, gruppo toscano con 12 grandi vocalist, presenterà “A spasso con Walt” un pazzo cabaret dedicato ai successi Disney di oggi e di ieri.

Altra novità della sesta edizione lo spettacolo serale, la sera di Pasqua (domenica 12 aprile) e sabato 18 e 25 aprile: dalle 19 apertura del Castello, cena esclusiva nelle stanze interne del Castello (solo su prenotazione) oppure nei punti ristoro del Parco, postazioni gioco per i bambini e dalle 21 show con fontante luminose e gran finale con Incendio del Castello (alle 21:45), con fuoco, acqua, musica ed effetti piro-musicali.

Info e prenotazioni sul sito www.castellodellesorprese.it – info@castellodellesorprese.it – tel. 0323 497349 da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00