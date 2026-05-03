Varese News

Italia/Mondo

Castello delle Sorprese, sold out sul Lago Maggiore

Grande successo per l’evento family a Oleggio Castello: famiglie da tutto il Nord, spettacoli, natura e novità immersive. Ora si guarda agli eventi estivi sul lago

Si è conclusa con il tutto esaurito l’undicesima edizione del “Castello delle Sorprese”, andata in scena il 1° maggio al Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello. L’evento family, organizzato dallo staff di Grotta di Babbo Natale e già premiato a livello nazionale, ha richiamato famiglie da tutto il Nord Italia, confermando il Lago Maggiore come meta privilegiata per il ponte primaverile.

Tra i protagonisti di questa edizione le K-POP Band più amate, come le Huntrix, affiancate da nuovi format dedicati alla natura e alle esperienze immersive. «Ogni anno presentiamo novità – spiega Antonio Longo Dorni dell’organizzazione – perché ricerca e sperimentazione sono fondamentali per la nostra attività».

Tra le proposte più apprezzate la Bee-dance, la danza delle api con l’Ape Maia, simbolo di attenzione alla biodiversità, insieme alle nuove aree dedicate al benessere con yoga e meditazione per adulti e bambini. Grande curiosità anche per la “stanza snoezelen”, uno spazio multisensoriale pensato per i più piccoli.

Le famiglie hanno potuto vivere esperienze coinvolgenti anche all’aperto grazie a installazioni sonore in legno, da suonare con mani e piedi, trasformando il parco del castello in un luogo di scoperta e gioco.

Archiviata l’edizione 2026, il format è pronto a spostarsi in altre città del Nord Italia, mentre sul Lago Maggiore si guarda già ai prossimi appuntamenti estivi: dal 14 giugno torneranno le originali crociere con avvistamento di “sirene” tra Stresa e l’Isola dei Pescatori.

Per informazioni: www.grottadibabbonatale.it

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.