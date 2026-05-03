Castello delle Sorprese, sold out sul Lago Maggiore

Si è conclusa con il tutto esaurito l’undicesima edizione del “Castello delle Sorprese”, andata in scena il 1° maggio al Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello. L’evento family, organizzato dallo staff di Grotta di Babbo Natale e già premiato a livello nazionale, ha richiamato famiglie da tutto il Nord Italia, confermando il Lago Maggiore come meta privilegiata per il ponte primaverile.

Tra i protagonisti di questa edizione le K-POP Band più amate, come le Huntrix, affiancate da nuovi format dedicati alla natura e alle esperienze immersive. «Ogni anno presentiamo novità – spiega Antonio Longo Dorni dell’organizzazione – perché ricerca e sperimentazione sono fondamentali per la nostra attività».

Tra le proposte più apprezzate la Bee-dance, la danza delle api con l’Ape Maia, simbolo di attenzione alla biodiversità, insieme alle nuove aree dedicate al benessere con yoga e meditazione per adulti e bambini. Grande curiosità anche per la “stanza snoezelen”, uno spazio multisensoriale pensato per i più piccoli.

Le famiglie hanno potuto vivere esperienze coinvolgenti anche all’aperto grazie a installazioni sonore in legno, da suonare con mani e piedi, trasformando il parco del castello in un luogo di scoperta e gioco.

Archiviata l’edizione 2026, il format è pronto a spostarsi in altre città del Nord Italia, mentre sul Lago Maggiore si guarda già ai prossimi appuntamenti estivi: dal 14 giugno torneranno le originali crociere con avvistamento di “sirene” tra Stresa e l’Isola dei Pescatori.

Per informazioni: www.grottadibabbonatale.it