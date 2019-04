Casse intelligenti e nuova illuminazione: Il “nuovo” parcheggio Venzaghi è pronto

Il restyling dell’area parcheggio Venzaghi è finito. L’area per la sosta all’angolo tra Corso Europa e Vicolo Visconti da oggi è ancora più fruibile grazie ad un intervento di manutenzione straordinaria da 39.000 euro.

I clienti avranno ora la possibilità di usufruire di una nuova cassa automatica di ultima generazione che consente il pagamento anche tramite carte di credito e bancomat, con schermo touch screen e moderna tecnologia di lettura biglietti contactless. Non solo, dal punto di vista infrastrutturale è stata effettuata una rivisitazione dell’area –che ha una capienza di 53 posti– con la sostituzione dei gate e delle aste di entrata e uscita e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. È stato poi rivisitato l’intero impianto di illuminazione mediante la sostituzione di tutte le luci che risalivano al 1992 con nuove apparecchiature con funzionalità a led a basso consumo energetico.

«Questa operazione rappresenta l’emblema del nuovo corso della società: tecnologia, innovazione e restyling al servizio dei nostri utenti -spiega il nuovo amministratore unico di Agesp, Alessandro della Marra-. La tecnologia ci aiuta e ci semplifica la vita, quindi è giusto dare ai nostri clienti i migliori strumenti per usufruire di questi servizi». «Ci diranno che investiamo in un altro parcheggio -commenta il vicesindaco Isabella Tovaglieri- ma siamo convinti che quando una città è accessibile diventa anche più attraente. Quindi dare un parcheggio sicuro e con un’esperienza più confortevole sarà d’aiuto».

Tra l’altro l’operazione si colloca nell’ambito del più globale progetto di rivisitazione dei parcheggi cittadini gestiti da Agesp Attività Strumentali, che contano un totale di 2.220 posti auto, di cui 1.425 all’interno di aree posteggio con sbarre e cassa automatica e 795 cosiddetti “on street”, regolamentati a parcometro. In ogni caso le iniziative concretizzate negli ultimi 18 mesi sono tante e vanno dalla sostituzione delle automazioni e sistemazione dell’area posteggio presso le Ferrovie Nord Milano (Parcheggi Ferrucci e Monti), all’intervento, sostanzialmente analogo a quello presentato oggi, del parcheggio di Via Einaudi della scorsa estate, al trasferimento, durante lo scorso mese di dicembre, degli uffici del Settore Parcheggi dal piano interrato dell’Autosilo alla location situata fronte strada nella centrale Via Mazzini al civico 24/B .

Sono diverse, ancora, le iniziative in programma per i prossimi mesi anticipate durante gli scorsi interventi: in particolare, si ricorda che sono, attualmente, in fase stesura i contenuti tecnici per l’espletamento della gara europea per la sostituzione di tutti i 37 parcometri cittadini con nuove macchine di ultima generazione, alimentate con pannelli solari, dotate anch’esse di tecnologia contactless e con la possibilità di pagamento elettronico. Con le nuove attrezzature, inoltre, sarà possibile, mediante il telecontrollo a distanza, mantenerne costantemente e puntualmente monitorata la funzionalità. Un percorso che vedrà anche nei prossimi mesi la ristrutturazione di tutti gli impianti di illuminazione con nuove tecnologie led.