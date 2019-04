Castellanzese in rimonta, Varesina a valanga

Giornata di campionato molto emozionante nel Girone A di Eccellenza. La terzultima ha visto il Fenegrò avvicinarsi per qualche minuto a due punti dalla Castellanzese, che però ha trovato le forze per ribaltare l’Accademia Pavese e rimettere a distanza le inseguitrici.

Sotto nel primo tempo, i neroverdi hanno ribaltato i pavesi con la rete di Pedergnana e la doppietta Dell’Aera e trovato un 3-1 che li avvicinano alla Serie D.

Al Fenegrò non è bastato vincere 2-0 a Castano Primo (gol di Tindo e Scapinello) per rosicchiare terreno, ma tiene il secondo posto lasciando indietro il Legnano, vittorioso 2-1 in casa del Città di Vigevano (doppietta di Bianchi dopo il vantaggio casalingo di Dioh) e la Varesina, che batte con un esagerato 7-1 l’Alcione; fenici in reti con Cargiolli, Taino, Franzese, Tino (doppietta), Albizzati e Bianconi.

Il Verbano perde terreno venendo sconfitto 2-0 a Besozzo dall’Ardor Lazzate, ma il Busto 81 guadagna solo un punto dalla zona playoff pareggiando 1-1 a Mariano. Non basta ai bustocchi la rete di Vago per portarsi a casa i tre punti.

In zona salvezza vitale vittoria per l’Union Villa, che a Cassano Magnago batte 1-0 il Ferrera Erbognone, condannando i pavesi alla retrocessione. Decisiva la rete di Romano per i cassanesi, che guadagnano anche una posizione sorpassando il Città di Vigevano.