Il “Centro destra per Induno” si presenta agli elettori

Si terrà domani, venerdì 26 aprile alle 18.30 in Sala Bergamaschi, in piazza Giovanni XXIII a Induno Olona, la presentazione ufficile della lista “Centro destra per Induno”, che propone come candidato sindaco Rosa Ferrazzi.

Alla presentazione parteciperà il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e saranno presenti i candidati della lista.