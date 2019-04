Cislago 5 maggio a doppio appuntamento con il Flambeaux e il libro di De Carli

Si sta confermando come una piccola tradizione il “flambeaux” che il 5 maggio si ripeterà per la nona volta a Cislago, per volontà del locale gruppo Unitalsi (sottosezione di Saronno) d’intesa con la parrocchia (e con il patrocinio comunale).

La processione, nello stile proprio di Lourdes, si svolgerà alle ore 21 irradiando le piccole luci di una grande fede nel borgo che per una sera diventerà proiezione del santuario pirenaico.

Il gruppo di Cislago è impegnato per la riuscita della manifestazione che, ancorché collaudata, riserva un’autenticità che si manifesterà nel pomeriggio Oratori Sacro Cuore via don Piero Erba, 88 quando, alle 17, i volontari accoglieranno gli ammalati. Alle 17.45 verrà presentato il libro “Dal buio alla luce con la forza della preghiera”, il libro con cui il giornalista e presidente dell‘Unitalsi Lombarda Vittore De Carli racconta l’esperienza della malattia che lo ha portato a vivere 47 giorni di coma per poi rinascere in un nuovo equilibrio grazie alla preghiera, alla voglia di vivere nonostante tutto, all’affetto dei suoi cari e all’accoglienza dell’infinita misericordia di Dio. Un volume legato a un progetto di solidarietà per i bambini in ospedale e le loro famiglie. Oltre all’autore, alla presentazione del volume autobiografico interverrà Enza Meloni responsabile Unitalsi gruppo di Cislago.

Per tutti, alle 18.30 un aperitivo musicale segnalerà il clima di festa, mentrein serata la devozione alla Vergine di Lourdes risplenderà,come detto, nella processione “aux flambeaux”. Un appuntamento che anno dopo anno raccoglie consensi e che si annuncia con gioiosi inviti: “Tutto proiettato verso l’alto / verso lui / la vera luce / l’essere umano / è nato alla gioia che sta nel profondo del cuore / un tesoro che attende di essere portato alla luce / un frutto che dà vigore e infonde energia”.

Ulteriori informazioni si ottengono telefonando ai numeri 02 96380270 e 02 96409845, nonché scrivendo al recapito e-mail del Gruppo (unitalsicislago@gmail.com).