Cub contro Airport Handling, altra sentenza sui comportamenti antisindacali

Anche una seconda sentenza del Giudice del Lavoro «conferma l’attività antisindacale di Airport Handling». Esulta la Cub Trasporti, il sindacato che ha portato davanti al tribunale del lavoro di Busto Arsizio la società di handling attiva a Malpensa.

Il pronunciamento del Tribunale del Lavoro è stato emesso martedì mattina, a seguito dell’opposizione presentata da Airport Handling (l’ex Sea Handling, ora privata con capitali arabi) al decreto emesso dallo stesso Tribunale il 3 gennaio scorso, che aveva già riconosciuto come antisindacali diversi comportamenti tenuti dall’azienda in occasione di cinque scioperi effettuati nel corso del 2018.

«Questa nuova sentenza, di cui per ora si conosce solo il provvedimento decisorio (essendosi riservato il giudice di depositarne la motivazione entro 45 giorni) anche se non conferma tutti i provvedimenti emessi con il decreto del 3 gennaio, ha confermato di quel decreto il punto principale. La nuova sentenza, infatti, conferma pienamente come antisindacale la pretesa di Airport H. consistita nell’obbligare, in occasione degli scioperi indetti dalla Cub trasporti, i propri dipendenti comandati al lavoro ad operare anche sui voli non garantiti da Enac».

La Cub Trasporti – che chiedeva il ritiro delle sanzioni ai lavoratori per gli scioperi del 2018 – si prepara ora anche a una nuova astensione dal lavoro: è in programma sabato 13 aprile, prevede 24 ore di sciopero a cui possono aderire i lavoratori di Airport Handling e di Aviapartner, altro importante operatore dei servizi di terra a Malpensa.