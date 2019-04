Dal libro alla costruzione della gabbianella che vola

Certi libri insegnano a volare, o quanto meno fanno venire voglia di farlo. “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” è il racconto di Luis Sepúlveda che sarà proposto da Anny Ferrario dell’atelier Capricorno ai bambini che vorranno partecipare sabato 27 aprile alle ore 15 a “Liberi di volare”, l’iniziativa promossa per loro dalla Biblioteca di Daverio.

Partendo dalle pagine del libro, i piccoli partecipanti potranno costruire una gabbianella che vola, muovendo le ali al vento, osservata dal gatto Zorba.

Il laboratorio è gratuito e indicato per bambini in età scolare (dai 6 agli 11 anni).

I posti sono limitati quindi è necessario prenotarsi scrivendo a biblioteca.daverio@gmail.com, oppure telefonando allo 0332 949004 .

Il laboratorio si svolgerà alla Palazzina della Cultura di via Verdi, a Daverio, ed è realizzato grazie al contributo di Goglio Spa.