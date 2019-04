Droga, giro di vite della Compagnia di Luino

Continuano i controlli dei carabinieri della compagnia di Luino sul territorio di competenza. Controlli che sono stati intensificati durante le recenti vacanze di Pasqua.

Nel corso del servizio sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese una 35enne studentessa per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, e segnalati alla locale Prefettura – U.T.G. di Varese un 30enne operaio di Laveno Mombello, un 40enne di Induno Olona e un 20enne disoccupato di Leggiuno, tutti sorpresi in possesso di marijuana, detenuta per uso personale, a seguito di controllo e perquisizione personale.

Controllati 2 esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio, 96 persone e 57 veicoli circolanti sulla pubblica via, con elevazione di 2 infrazioni al Codice della Strada per infrazioni a norme comportamentali sulla circolazione.