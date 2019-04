Eccellenza, ultimi 90’ da brividi

Tutto si deciderà negli ultimi 90’ di stagione regolare. Domenica 28 aprile (ore 15.30) andrà in scena la trentesima e ultima giornata per il Girone A di Eccellenza, che ancora deve incoronare la sua regina.

La Castellanzese, fallito il primo match point, ha due punti di vantaggio sul Fenegrò. Ciò obbligherà i neroverdi a vincere in casa del Città di Vigevano.

Difficile che arrivino aiuti dal Fenegrò, impegnato in casa contro il già retrocesso Ferrera Erbognone.

Un arrivo a pari punti porterebbe a uno spareggio in campo neutro.

Sicuri della zona playoff, ma non ancora della posizione per la post season, il Legnano farà visita all’Union Villa Cassano, la Varesina ospiterà l’Ardor Lazzate mentre il Verbano se la vedrà a Besozzo contro il Busto 81.

Ultima con poco significato per la Sestese a Mariano, mentre rimane un punto di domanda la presenza del Varese in casa dell’Accademia Pavese, così come non si sa se il Comitato Regionale deciderà di penalizzare i biancorossi in questa stagione, rimettendo in gioco retrocessione e playout.

Chiude l’ultima giornata la sfida tra Castanese e Alcione.