Erbe di muro, delizia della natura per palati curiosi

I segreti e le virtù delle piante più umili e coraggiose in una serata in Sala Bergamaschi, a Induno Olona, dove domenica 7 aprile, a partire dalle 19, si terrà la presentazione del libro “Muro, io ti mangio! Emozioni e ritratti, storie e ricette per una meravigliosa dozzina d’erbe di muro”.

Edito da Linaria e curato dall’associazione culturale Gabarè, è un libro omaggio alle erbe di muro, e di rimando alla lunga tradizione erboristica, culinaria e persino poetica e letteraria che nei secoli queste “erbacce” hanno alimentato.

Un lavoro realizzato a più mani in cui si avverte il confluire di diverse sinergie, interessi, passioni, linguaggi e punti di vista: Maria Cristina Pasquali, sviluppa nel primo volume le storie sulle virtù ed i segreti che le dodici erbe prescelte portano con sé e le ricette, elaborate con fantasia badando alla sostanza ma anche all’eleganza. L’artista Alessia Zucchi raccoglie nel secondo volume le sue opere grafiche bianco su bianco o in bianco e nero, con cui cattura tutta l’energia vitale di queste piante, sino quasi a farne percepire il fluire lungo le nervature irraggiate di luce. Mentreil fotografo Carlo Bava svela la bellezza segreta di queste creature sulle quali nessuno posa mai gli occhi.

La presentazione del libro sarà accompagnata da una “merenda sinoira”, antenata illustre dell’attuale “aperi-cena” originaria del Piemonte rurale da dove prende origine il libro.

Proloco Induno Olona insieme a Slow Food Varese e a Slow Food Lago Maggiore e Valli del Verbano, preparerà due piatti caldi tra le ricette contenute nel libro: “polenta incatenata” e “riso pappaciucco” che saranno accompagnati da piatti freddi a base di prodotti tipici del territorio.

La presentazione del libro da parte degli autori sarà accompagnata dalla visione di immagini e dalle musiche del M° Giovanni Galfetti al pianoforte.

E’ previsto un contributo di partecipazione di 10 euro.

La locandina della serata