Finti vigili bussano alla porta: “La sua acqua è contaminata”

Ancora un caso di truffatori in azione “in divisa”.

È successo a Golasecca. Giovedì mattina, due uomini sui 30 anni, hanno messo in atto il loro piano truffaldino con la tecnica “dell’acqua contaminata”. Vittima designata, un anziano cittadino di Golasecca, che però non si è fatto trarre in inganno. I due si sono finti agenti di Polizia Locale del Comune di Golasecca con tanto di pettorina e cappellino: quando il loro piano non è andato a buon fine si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

«Il nostro vero Agente di Polizia Locale, il sottoscritto ed alcuni iscritti al Controllo del Vicinato cittadino – si sono attivati al fine di rintracciare e segnalare i malintenzionati, ma con esito infruttuoso» spiega il sindaco Claudio Ventimiglia. Che rinnova come in passato l’invito a segnalare «soggetti sospetti e sconosciuti che si aggirano per il paese, soprattutto se si avvicinano con fare circospetto ad abitazioni abitate da soli anziani». I canali? Il 112, l’Ufficio di Polizia Locale di Golasecca al 0331959414 o la chat del CDV (Controllo del Vicinato.