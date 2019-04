Fuoco e calcinacci, giornata sui tetti per i Vigili del Fuoco

Oggi, sabato 27 aprile, i vigili del fuoco della provincia di Varese, oltre ad altre richieste di soccorso, sono intervenuti per due eventi di rilievo che entrambi avevano a che fare con i tetti.

Il primo alle 3 di notte nel comune di Bodio Lomnago per l’incendio di un tetto. Per cause in fase di accertamento la copertura di una villa di via G. Carducci è stata interessata da un incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un autobotte e un’autoscala, hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza l’area.

Il secondo alle ore 15 nel comune di Rancio Valcuvia, questa volta per la messa in sicurezza di un tetto pericolante. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un’autoscala, hanno rimosso alcune parti pericolanti della copertura dell’edificio antistante la pubblica via.