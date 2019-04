Guasti e ritardi a catena, mattina difficile sulla Milano-Gallarate

Mattina complicata per i pendolari della linea Gallarate-Milano e delle diverse diramazioni che confluiscono verso la metropoli (foto d’archivio).

Il treno S5 23017 ha avuto un guasto e, per sostituzione del convoglio, ha accumulato oltre mezz’ora di ritardo fin dalla partenza da Varese. Il successivo 23019 – sempre un “Passante” Varese-Treviglio – è stato soppresso.

Trenord ha risposto inserendo fermate aggiuntive al treno diretto 5307 in partenza da Varese alle 8.06, che da Gallarate a Vanzago ha servito tutte le fermate. Il Comitato Pendolari Gallarate-Milano, con Stefano Marchionna, ha lamentato che il treno, già carico, non ha potuto far salire persone nelle stazioni da Legnano in avanti.

Il 25309 da Luino ha invece accumulato oltre un’ora di ritardo, dopo che era partito dalla città lacuale con 40 minuti sulla tabella di marcia.

Qualche problema si è registrato anche in senso opposto, per ritardi a catena: ad esempio il Passante 23012 direzione Varese ha accumulato quasi 20 minuti.

È una settimana delicata, sul fronte dei trasporti, anche a causa del picco di mobilità legato al Salone del Mobile alla fiera di Rho e alle iniziative del Fuorisalone a Milano.