Olio sull’asfalto della superstrada, chilometri di coda

Un incidente ha bloccato la superstrada 336 in direzione Malpensa.

È successo intorno alle 13 e per permettere le operazioni di soccorso è stata istituita l’uscita obbligatoria a Gallarate/Samarate.

Non si segnalano feriti ma la viabilità è rimasta bloccata per via delle operazioni di messa in sicurezza. Un mezzo pesante ha infatti perso olio sull’asfalto e le operazioni di rimozione hanno richiesto parecchio tempo.