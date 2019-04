Isola d’Elba: suggerimenti per chi non l’ha mai visitata

Situata tra il canale di Piombino, il mar Tirreno ed il Canale di Corsica, l’Isola d’Elba è molto più che la più grande delle isole dell’Arcipelago Toscano e, più in generale, la terza isola più grande d’Italia. Stiamo infatti parlando di una meta semplicemente imperdibile del nostro Bel Paese; una meta che, tra l’altro, risulta essere battuta sin dai tempi dell’antica Grecia (a proposito, lo sapevate che il nome “Elba” le venne attribuito dagli Etruschi e faceva riferimento al ferro estratto nelle sue miniere?). L’Isola d’Elbaviene letteralmente presa d’assalto da turisti italiani e non solo per diverse ragioni: una su tutte la sua peculiarità, piuttosto rara a dire il vero, di “possedere” sia una parte montuosa che, ovviamente, una marittima. Quest’ultima è sicuramente la preferita dai turisti di cui sopra, soprattutto nell’area della cosiddetta Costa del Sole, celebre soprattutto per il suo panorama de I Tre Laghi (ovvero il golfo della Bidola, il Canale di Piombino ed il golfo del Viticcio). Se leggendo queste poche righe introduttive vi è venuta l’acquolina in bocca, questo è l’articolo che va per voi, visto che oggi ci occuperemo da vicino proprio dell’Isola d’Elba: racconteremo i luoghi più belli del posto e daremo alcuni suggerimenti utilisoprattutto per chi non l’ha mai visitata fino ad ora e non vede l’ora di rimediare.

I LUOGHI IMPERDIBILI DELL’ISOLA D’ELBA

Iniziamo col dire che è sempre difficile riassumere la bellezza di una città, o, come nel nostro caso, addirittura di un’isola, in pochi capoversi: ci limiteremo quindi a fornire alcune mete semplicemente imperdibili per tutti coloro che non hanno ancora visitato l’Isola d’Elba e magari per coloro che hanno poco tempo a disposizione. Iniziamo questa nostra breve guida dall’Elba che magari non ci si aspetta e che invece riesce immediatamente a mozzare il fiato: il nostro itinerario inizia infatti dal Monte Capanne, collocato nella regione ovest dell’isola. Un monte alto circa 1.000 metri che svetta su tutta la provincia di Livorno, regalando vedute semplicemente straordinarie; un monte facilmente raggiungibile partendo da Marciana e utilizzando una cabinovia che vi porterà in vetta in pochi minuti. Proprio dal Monte Capanneprendono il via diversi itinerari che vi permetteranno di gustare le meraviglie del Parco Nazionale dell’arcipelago toscano. Anche in questo caso parliamo di una meta particolarmente destinata agli amanti dei panorami mozzafiato, resa unica nel suo genere dai “mostri”: formazioni rocciose che si sono trasformate in vere e proprie opere artistiche grazie all’erosione atmosferica.

CITTÀ E COSTA

Un’altra perla dell’Isola d’Elba, da visitare ad ogni costo, è la città di Portoferraio nel suo insieme. Conosciuta come la Città Rosa per via del calcare rosato con cui vennero lastricate le vie del suo centro storico, Portoferraio sorge su un golfo della costa nord e custodisce spettacolari ville napoleoniche, oltre ad essere sede delle celebri Terme di San Giovanni: una struttura inserita in un altrettanto suggestivo parco di eucalipti e palme. Ultime, ma non ultime, le spiagge dell’Isola d’Elba. Anche in questo caso rendere giustizia a tutte sarebbe semplicemente impossibile, quindi ci limitiamo a citarne una, ancora una volta in zona Portoferraio: stiamo parlando della Spiaggia Le Ghiaie, un altro particolarissimo sito balneare colorato di rosa, noto per il suo “Scoglietto”. Quest’ultimo è un isolotto compreso all’interno di un’area marina protetta particolarmente battuta dagli appassionati di diving e snorkeling.

COME RAGGIUNGERE L’ISOLA D’ELBA

Chiudiamo questa nostra breve guida essenziale dedicata ad una prima visita all’Isola d’Elba con le immancabili informazioni di mobilità. Ebbene, il modo più rapido per raggiungere questa fantastica meta è sicuramente il mare: quindi non ci resta che lasciarvi il contatto di un’agenzia per acquistare biglietti del traghetto per l’Isola d’Elba e augurarvi buon viaggio!