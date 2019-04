Italiano rinviato giudizio per usura ai danni di 11 suoi dipendenti

In relazione all’inchiesta per usura ai danni di 11 dipendenti di due piccoli supermercati nel Mendrisiotto e in Leventina, il Ministero pubblico comunica che gli accertamenti penali sono giunti a conclusione.

Il Procuratore generale Andrea Pagani ha rinviato a giudizio, dinanzi a una Corte delle assise correzionali, un 56enne cittadino italiano domiciliato nel Mendrisiotto, ex gestore delle citate attività commerciali. I fatti oggetto del procedimento vanno dall’agosto 2014 al giugno 2017 e riguardano un indebito vantaggio pecuniario pari a circa 130 mila franchi.

Gli 11 lavoratori sono stati nel frattempo integralmente risarciti, secondo i parametri dei contratti collettivi vigenti, grazie ai sequestri disposti tempestivamente dal Ministero pubblico.

Le ipotesi di reato a carico del 56enne (che era stato scarcerato dopo aver scontato quasi due mesi di detenzione preventiva) sono quelle di usura qualificata, siccome commessa per mestiere, e di appropriazione indebita. Reato, quest’ultimo, da porre in relazione ai fondi per alcune migliaia di franchi derivanti da un’indennità assicurativa spettante a un impiegato.