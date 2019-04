La Openjobmetis mostra la corda: Cantù si prende il derby di Pasqua

Niente da fare per la Openjobmetis nel derby esterno con Cantù: i padroni di casa nella ripresa scappano e alla fine vincono 84-75. I biancorossi mantengono la differenza canestri a favore ma sono raggiunti in classifica. Non basta un Avramovic da 24 punti.

ACQUA S. BERNARDO CANTU’ – OPENJOBMETIS VARESE 84-75

(18-25, 39-40; 62-53)

CANTU’: Gaines 12 (3-4, 1-6), Carr 14 (1-5, 2-6), La Torre 5 (0-1, 1-1), Stone 16 (2-6, 4-7), Jefferson 19 (8-8); Blakes 12 (3-5, 2-5), Parrillo (0-1 da 3), Davis 6 (2-4). Ne: Baparapè, Tassone, Olgiati, Pappalardo. All. Brienza.

VARESE: Moore 4 (2-3, 0-5), Avramovic 24 (5-12, 2-7), Scrubb 19 (7-10, 1-3), Archie 9 (1-2, 1-8), Cain 6 (3-3); Iannuzzi 2 (1-3), Salumu (0-1 da 3), Tambone 6 (2-5 da 3), Ferrero 5 (1-3, 1-3). Ne: Gatto, Verri, Natali. All. Caja.

ARBITRI: Paternicò, Quarta, Nicolini.

NOTE. Da 2: C 19-33, V 20-36. Da 3: C 10-26, V 7-32. Tl: C 16-22, V 14-19. Rimbalzi: C 47 (12 off., Jefferson 10), V 29 (7 off., Archie, Cain 6). Assist: C 19 (La Torre, Stone 4), V 15 (Avramovic 5). Perse: C 17 (Gaines 5), V 5 (5 con 1). Recuperate: C 1 (Carr 1), V 7 (Archie, Cain 2). Usc. 5 falli: La Torre. F. antisportivo: Tambone (26.25), Gaines (). Spettatori: 3.808.